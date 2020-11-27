В Мордовии ограничительные меры для лиц старше 65 лет дали положительный результат

За минувшую неделю заболеваемость людей старше 65 лет в Мордовии составила всего 15,7% от общего числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Указанные статистические данные позволяют констатировать, что ограничительные меры, введенные в республике для этой возрастной категории, дали результат.

Об этом было сказано на заседании оперативного штаба.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru