Гороскоп на декабрь 2020 года: Тельцы смогут со всеми помириться, работа и финансы потребуют внимания Дев, а Козерогам никуда без позитива

Овен

Новый месяц потребует от Овнов решения всех вопросов «здесь и сейчас», поэтому задвинуть что-то в долгий ящик не получится. Звезды будут подбрасывать вам задачки одна лучше другой, чтобы вы собрались с силами и проявили максимум активности. При этом не стоит прибегать к помощи других людей, лучше все делать самим.

Совместимость: любовь – Водолеи, дружба – Львы, карьера – Скорпионы.

Телец

Тельцы могут в этом месяце поправить отношения со всеми, с кем вы разругались за год. Вашу вину поможет загладить правильно подобранный подарок. Держитесь в стороне от так называемых токсичных людей и тогда, уверяют звезды, на любовном фронте вы можете рассчитывать на удачу и успех.

Совместимость: любовь – Рыбы, дружба – Девы, карьера – Стрельцы.

Близнецы

Для любящих рискнуть Близнецов это будет не самый удачный месяц, предупреждают звезды, которые советуют совершать как можно больше хороших дел. Занимайтесь обычными делами, каким бы скучным ни казался этот процесс, и тогда месяц пройдет спокойно и без эксцессов.

Совместимость: любовь – Рыбы, дружба – Девы, карьера – Стрельцы.

Рак

Если одинокие Раки проявят больше инициативы, то высока вероятность того, что в этом месяце они обретут свою половинку, уверены звезды. Позитивные мысли следует культивировать, нужно также как можно быстрее избавляться от негативных эмоций, поскольку они могут нанести много вреда.

Совместимость: любовь – Овны, дружба – Девы, карьера – Козероги.

Лев

Довольно простой месяц ждет Львов, которым звезды советуют заняться духовной составляющей своей жизни. Нужно найти для себя новое направление движения, курс, следуя которому вы сможете совершить много хороших и полезных дел. Также впереди приятные предпраздничные хлопоты.

Совместимость: любовь – Овны, дружба – Стрельцы, карьера – Козероги.

Дева

Звезды говорят, что Девы должны уделить пристальное внимание своей работе, а также нельзя упускать из виду свои финансовые дела, иначе возникшие проблемы придется долго решать. Следует также постараться привести большую часть дел в порядок в начале месяца, чтобы в конце года иметь возможность свободно вздохнуть.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Козероги, карьера – Овны.

Весы

Весы в этом месяце должны будут помнить о главном – все зависит только от вас. Если вы сами не разберетесь с долгами, не обеспечите спокойствие своих близких, не завершите все дела, никто за вас это не сделает. Действовать придется сразу на всех фронтах, поэтому будьте готовы приложить максимум усилий.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Водолеи, карьера – Овны.

Скорпион

Начало новой недели в этом месяце всегда будет сложным, Скорпионы, поэтому старайтесь переживать понедельники на позитиве. Следует также заранее совершить все предпраздничные покупки, чтобы канун Нового года встретить с чистой головой, не забитой списком незавершенных дел.

Совместимость: любовь – Львы, дружба – Рыбы, карьера – Овны.

Стрелец

Звезды в этом месяце окажут покровительство и защитят Стрельцов от потери цели и смены ориентиров, после чего наступает растерянность и бездействие. Также представители этого знака получат дополнительные силы, которые помогут вам преодолеть любые препятствия, оказавшиеся на вашем пути.

Совместимость: любовь – Львы, дружба – Водолеи, карьера – Тельцы.

Козерог

Насколько хорошими будут начало и середина нового месяца, настолько трудно будет Козерогам в конце, когда появятся сомнения и неуверенность в своих действиях. Звезды советуют в последних числах «включить» полный позитив, верить в себя и свои силы. Неуместно или бездумно сказанные слова могут сильно вам навредить.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Овны, карьера – Раки.

Водолей

Сложный и непредсказуемый месяц ждет Водолеев, но если вы будете следовать заранее составленному плану и не прогнетесь под давлением мимолетных трудностей, то таким представителям этого знака в наступающем году улыбнется удача.

Совместимость: любовь – Стрельцы, дружба – Близнецы, карьера – Девы.

Рыбы

Одинокие Рыбы могут найти свою половинку, а уже состоящим в отношениях представителям этого знака следует лучше слушать избранника и близких, выполняя их нехитрые просьбы. У вас будет несколько дней перед завершением месяца и года для себя, но затем вновь нужно будет стать опорой и поддержкой.

Совместимость: любовь – Стрельцы, дружба – Близнецы, карьера – Весы.

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