Гороскоп на 29 ноября: сердце Раков поет песню, все сложится хорошо для Скорпионов, а Водолеи будут выдавать один ценный совет за другим

Овен

Не упускайте из виду свое истинное предназначение, Овны. В жизни есть гораздо больше, чем вы можете увидеть на поверхности. Копайте глубже.

Телец

Чем больше вы теряетесь в выборе пути, тем больше вероятность, что вы вообще опоздаете на поезд. У вас есть все необходимые факты, так что больше не откладывайте принятие решения, Тельцы.

Близнецы

Вы обнаружите, что можете справиться практически с любыми возникшими в этот день проблемами, Близнецы.

Рак

Ваше сердце поет веселую песню, Раки, так что не стесняйтесь делиться своим хорошим настроением с окружающими. Делайте вещи простыми и понятными.

Лев

Возможно, в этот день Львам будет сложно начать работу. Вполне вероятно, что вы оказались на развилке между разумом и сердцем. Самое главное для вас – расслабиться.

Дева

Вас могут подтолкнуть к действию силы, которые не хотят, чтобы вы отдыхали, Девы. Имейте в виду, что чем больше вы сопротивляетесь, тем больше вас будут подталкивать.

Весы

Наконец-то настала ваша очередь встать и сказать, что вы чувствуете. Не стесняйтесь раскрыть свои чувства, Весы. Не позволяйте другим мешать вам делать то, что вы считаете правильным.

Скорпион

С эмоциональной точки зрения, Скорпионы, у вас все будет хорошо. У вас есть дополнительная уверенность в себе, чтобы работать над своими проектами.

Стрелец

Вы можете оказаться в затруднительном положении, когда один человек или ситуация не сочетаются с тем, о чем вы думаете и что вы чувствуете, Стрельцы.

Козерог

Звезды обещают хороший день для Козерогов. Правда, начатый вами проект не принесет вам пользы, пока вы полностью не завершите работы по нему.

Водолей

Вы сможете увидеть суть любой поставленной перед вами проблемы, Водолеи. Люди поступят правильно, если прислушаются к вашему совету по любому вопросу.

Рыбы

Вероятно, вы захотите, чтобы все знали, как вы себя чувствуете, Рыбы. Вы не будете стесняться выражать свои эмоции. Не стесняйтесь также взять на себя инициативу.

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