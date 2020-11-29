Гороскоп на 30 ноября: Тельцам пора отдохнуть, увидеть картину происходящего целиком нужно Девам, а Козероги захотят сбежать от рутины

Овен

Выражайте любые мнения, которые вы, возможно, долго держали при себе, Овны. Но постарайтесь делать это осторожно, особенно когда дело касается вашей семьи.

Телец

Похоже, ваша чувствительность немного противоречит вашим действиям, Тельцы. Вы продолжаете что-то делать, но уже без энтузиазма. Просто вы устали и вам пора отдохнуть.

Близнецы

Возможно, вы тратили или копили слишком много денег, Близнецы. Ясно, что нужна перебалансировка, если вы хотите получать удовольствие, а не вечное разочарование.

Рак

Вы ждете момента, чтобы окунуться в новые приключения с новой силой после нескольких месяцев отдыха. Теперь у вас есть стратегия, цель и средства для достижения успеха. Момент почти настал, Раки, остались финальные приготовления.

Лев

Если сейчас вы чувствуете себя усталыми и раздражительными, Львы, знайте, что это нормально. Вы много и усердно работали, но пришло время немножко передохнуть.

Дева

Девы должны поступить так же, как художник, когда он слишком долго работал над картиной, то есть сделать шаг назад и увидеть полотно целиком. Позже вы поймете, что это было лучшее, что вы могли сделать.

Весы

Это подходящий момент, чтобы освободиться от отношений, которые пережили свой срок, Весы. Это будет непросто, но вы должны освободиться.

Скорпион

Вы взлетели, как ракета, несколько дней назад, Скорпион, добившись большого прогресса за короткий промежуток времени. Но теперь вы боретесь с сомнениями. Пришло время переосмыслить стратегию.

Стрелец

Есть вероятность, что мысли о личной жизни будут преследовать вас в этот день, Стрельцы. Возможно, вас заинтриговала идея исследовать запретные области ваших отношений с избранником.

Козерог

В этот день Козероги будут стремиться сбежать от повседневной рутины. Вы жаждете новых звуков, ощущений, лиц и мест. Однако вы должны совмещать свои желания со своими обязанностями, поэтому дайте волю воображению.

Водолей

Поправляющимся после небольшой болезни Водолеям будет опасно сразу и много работать, поскольку недуг может вернуться. Помните о важности умеренности, не переусердствуйте.

Рыбы

Чтобы оправиться от бурь и потрясений, вызванных переживаниями о будущем, Рыбам нужно сделать перерыв, найти время для отдыха и восстановления сил.

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