В Мордовии после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по исполненному муниципальному контракту

Прокуратурой Лямбирского района была проведена проверка соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности на своевременную оплату исполненных муниципальных контрактов.

В ходе проверки был выявлен факт нарушения администрацией Лямбирского района срока оплаты выполненных работ по муниципальному контракту, заключенному с ООО «Строй М» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улицам Пролетарская и Коммунистическая в селе Протасово, который привел к возникновению задолженности в размере более 7,3 млн рублей.

Права юридического лица были восстановлены, задолженность по исполненному контракту полностью погашена.

Кроме того, глава Лямбирского района был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru