В Мордовии должник оплатил задолженность по членским взносам после вмешательства судебных приставов

В отделении судебных приставов по Ичалковскому и Большеигнатовскому районам УФССП России по Мордовии на принудительном исполнении находилось решение суда, согласно которому районное потребительское общество обязано оплатить задолженность по членским и целевым взносам.

Долгое время должник не оплачивал установленные взносы, в результате чего образовался долг в размере 422 тыс. рублей.

После возбуждения исполнительного производства должнику был установлен 5-дневный срок для добровольного погашения задолженности. Юридическое лицо не спешило с оплатой. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на счета общества, а также вынес постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 30 тыс. рублей.

Процессуальные документы поступили в организацию, уже на следующий день должник выплатил полную сумму задолженности.

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Источник: r13.fssprus.ru