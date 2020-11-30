Гороскоп на 1 декабря: Раки захотят расслабиться, обдумать детали будущего отпуска смогут Весы, а Водолеев потянет на романтику

Овен

Не стоит воспринимать высказанные кем-то слова в ваш или чей-то еще адрес, как нечто серьезное, уверяют Овнов звезды.

Телец

Расточительные расходы за последнюю неделю или две могут заставить Тельцов чувствовать себя менее уверенно в финансовом плане. Если не можете исправить ситуацию, то извлеките уроки из этого опыта.

Близнецы

Ваши амбиции и воля к успеху могут вступить в войну с вашими чувствами, Близнецы. Будьте объективны при рассмотрении ситуации.

Рак

Возможно, Раки устали и вы хотите расслабиться и почитать хорошую книгу. Каждому время от времени нужно немного уединения, но не поддавайтесь искушению выключить телефон.

Лев

Ссора из-за денег может помешать дружбе, Львы, возможно, кто-то не отдаст вовремя долг. Не позволяйте себе ввязываться в ссоры или взаимные обвинения. Деньги не стоят того, чтобы отказываться от дружбы и оставлять пробел в жизни.

Дева

Это подходящий день, чтобы заняться изучением духовных вопросов, Девы. Ваша концентрация очень сильна, но в любом случае придется делать много перерывов.

Весы

Вы можете скучать по отпуску и будете обдумывать идею будущего путешествия по воздуху, Весы. При этом не стоит забывать о мерах безопасности, которые придется соблюдать.

Скорпион

Кто-то, кого вы знаете давно, может расстаться с вами или иным образом исчезнуть из вашей жизни, Скорпионы. Вы почувствуете себя лучше, если познакомитесь с новыми людьми.

Стрелец

Между Стрельцами и вашим романтическим партнером может возникать некоторая напряженность, исправить которую поможет честное общение.

Козерог

Ваши биоритмы могут быть немного заниженными, Козероги, поэтому вы вряд ли будете чувствовать себя очень общительным.

Водолей

Электризующее влечение к тому, кого вы, возможно, только что встретили, может заставить разум Водолеев сосредоточиться на сексе и романтике.

Рыбы

Члены семьи могут расстраиваться из-за различных неприятных событий в их жизни, и это настроение может перекинуться на вас, Рыбы.

Читайте также Гороскоп на декабрь 2020 года: Тельцы смогут со всеми помириться, работа и финансы потребуют внимания Дев, а Козерогам никуда без позитива

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами