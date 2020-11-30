В Саранске 23-летний автомобилист сбил 55-летнего мужчину на пешеходном переходе

В Саранске мужчина попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло вечером 27 ноября недалеко от дома №8, расположенного по адресу – улица Косарева. Автомобиль марки «Лада-Гранта», за рулем которого находился 23-летний гражданин, совершил наезд на 55-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении автомобилиста был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф