В Саранске пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором пострадала женщина

В Саранске по вине пьяного водителя иномарки произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Днём 28 ноября на территории Октябрьского района города 47-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хонда» в состоянии алкогольного опьянения, на улице А. Невского, выезжая с перекрестка с круговым движением, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство оказалось на встречной полосе, где столкнулось с автомобилем марки «Ниссан».

Медицинская помощь понадобилась 57-летней женщине, управлявшей «Ниссаном».

В отношении 47-летнего автомобилиста был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф