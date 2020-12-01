Гороскоп на 2 декабря: Тельцам будет полезен обмен опытом, не стоит пытаться, Львы, если с первого раза не вышло, а Стрельцам стоит рискнуть

Овен

Используйте этот день, чтобы высвободить часть своего внутреннего пламени и позволить ему излучаться к людям, которые вам дороги больше всего, Овны.

Телец

Вы можете обнаружить, что многие к вам враждебно относятся, Тельцы. Углубите свою связь с любимым человеком в этот день. Обмен опытом будет чрезвычайно полезным.

Близнецы

Невероятная чувствительность Близнецов должна вдохновлять вас на действия в этот день. В вас так много всего, что требует выражения. Не сдерживайтесь больше. Философские дискуссии будут весьма полезными.

Рак

У вас должно быть все хорошо, поэтому не упускайте возможности, которые ждут вас, Раки. Вам следует воспользоваться возможностью, чтобы глубоко погрузиться в любовный роман.

Лев

Не позволяйте другим людям влиять на ваше настроение, Львы. Если что-то не получается, отпустите. Сейчас не самое подходящее время, чтобы воткнуть квадратный колышек в круглое отверстие.

Дева

Девы получат дополнительное количество творческой энергии, и вы должны сделать все возможное, чтобы эта сила работала на вас. Не позволяйте неуверенности мешать вам.

Весы

В последнее время вы были немного нерешительны, когда дело касалось любви и романтики, Весы. Возможно, ваш ум тянется к одному человеку, а ваше сердце тянется к другому.

Скорпион

У Скорпионов будет романтическое настроение в этот день. Это отличный день, чтобы прижаться к любимому человеку, разделить интимные моменты и страстные поцелуи.

Стрелец

Не стесняйтесь исследовать новые территории, особенно когда дело касается любви и романтики. Вы так боитесь потерять то, что имеете, что отказываетесь рисковать, чтобы получить что-то лучшее.

Козерог

Вещи, касающиеся любви и романтики, могут быть кульминационными для вас, Козероги. Возможно, вам нужно дать определенному вопросу передышку и вернуться к нему позже.

Водолей

Водолеи занимают гораздо более смелый подход, когда дело касается любви и романтики. Если нет, то может пора что-то менять. Вы никогда не узнаете, пока не попробуете.

Рыбы

У Рыб должно быть все хорошо, особенно в сфере любви и романтики. Не уклоняйтесь от очевидного влечения к одному особенному человеку. Пора усилить это чувство, а не прятаться от него.

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