В одной из колоний Мордовии прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии был проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом.

В библиотеке указанного исправительного учреждения был оформлен информационный стенд по данной тематике, в отрядах размещены стенные газеты, а также проведены акция «Красная лента» и конкурс рисунков.

Стоит отметить, что данные мероприятия помогают осознать масштаб заболевания, уносящего каждый год всё больше человеческих жизней.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su