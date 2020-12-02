Два жителя Мордовии пойдут под суд по обвинению в незаконной рубке дубов

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной рубке дубов.

Фигурантами уголовного дела являются 33-летний житель села Яз. Пятина и 35-летний житель посёлка Кадошкино. В ноябре 2018 года один из обвиняемых выписал себе делянку для порубки деревьев в квартале, расположенном недалеко от села Семеновка. Зная об этом, его приятель предложил срубить пять дубов на продажу одному из жителей Инсарского района. Не найдя подходящих деревьев на выделе, мужчины срубили их за пределами делянки. Древесину, спиленную при помощи бензопилы, обвиняемые вывезли на личном тракторе в хозяйство покупателя. Ущерб составил более 45,5 тыс. рублей.

Обвиняемый признали свою вину и полностью возместили ущерб.

Материалы уголовного дела в отношении мужчин в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф