Гороскоп на 4 декабря: Близнецы ощутят одиночество, звезды советуют Девам развлекаться, а Козерогам не стоит раздувать из искры пламя

Овен

Сохраняйте позитивный настрой, Овны, и все пойдет правильным путем. Вы обнаружите, что отлично справляетесь с несколькими задачами и можете заставить всех улыбнуться.

Телец

Возможно, вы не захотите совершить что-либо серьезное в этот день, Тельцы. Вы умны, чтобы подвергнуть чужие пустые обещания сомнению, вы просто потребуете фактов.

Близнецы

Это может быть один из тех дней, когда вы чувствуете себя совершенно одинокими, даже если вокруг сотни людей, Близнецы. Кажется, никто не понимает вашей точки зрения.

Рак

Сбалансируйте свой шумный, авантюрный характер, Раки, добавив немного дисциплины. Важно смеяться, но также важно не отвлекаться от своих обязанностей.

Лев

Вам предстоит сделать тысячу дел, Львы, но вы сможете выполнить их, только если сосредоточитесь на одном за раз. Составьте график перерывов и строго его соблюдайте.

Дева

Что бы вы ни делали в этот день, развлекайтесь, Девы. Насвистывайте мелодию или включите стереосистему на полную громкость и танцуйте по кухне, готовя любимое блюдо.

Весы

Возможно, вам придется провести время в одиночестве, чтобы освободиться от влияния других людей. Нет причин делать или говорить то, что диктуют другие.

Скорпион

Вы обнаружите, что дисциплина, организованность и немного драматического чутья – это именно то, что необходимо для успеха в этот день, Скорпионы.

Стрелец

Постарайтесь не быть такими упрямыми, Стрельцы. Дайте людям любовь, в которой они нуждаются, и вы обнаружите, что любовь, в которой вы нуждаетесь, придет и к вам.

Козерог

В этот день можно немного приглушить свои эмоции, Козероги. Постарайтесь не раздувать из искры пламя. Более сдержанно подходите к своим действиям и реакции на все ситуации.

Водолей

Постарайтесь чуть больше обычного выйти из своей раковины, Водолеи. Это важное время для вас, чтобы убрать свои запреты и открыться миру. У вас нет причин быть мрачными.

Рыбы

Обнимите своих близких больше и дайте им понять, как много они для вас значат, Рыбы. Нужно поблагодарить всех за все то хорошее, что они дали вам.

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