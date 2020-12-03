В Мордовии для осужденных были организованы мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии был проведен ряд мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом.

По сети кабельного телевидения и радиовещания была организована трансляция документальных фильмов и социальных роликов соответствующей тематической направленности.

Также было организовано оформление тематических конкурсов, рисунков, плакатов и стенной печати на тему борьбы со СПИДом.

Кроме того, была проведена акция «Красная лента», в ходе которой осужденные украсили дерево красными лентами, символизирующими борьбу со СПИДом.

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Источник: 13.fsin.su