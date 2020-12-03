Артём Здунов провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавируса

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов 2 декабря провел очередное заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики.

Было отмечено, что в 17 медицинских учреждениях для лечения больных коронавирусом и внебольничными пневмониями развернуто 2612 коек. Из них занято 76%, 24% остаются свободными.

Артём Здунов отметил, что сохраняется дефицит лекарств в аптечной сети республики. Глава региона поставил задачу усилить контроль за работой аптек, а также попросил территориальное управление ФАС подключиться к этой работе.

Глава республики дал поручение министерству культуры проработать вопрос по созданию условий для семейного отдыха на свежем воздухе в период предстоящих новогодних выходных.

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Источник: e-mordovia.ru