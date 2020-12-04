В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги регионального этапа конкурса «Мисс УИС»

В УФСИН РФ по Мордовии были подведены итоги регионального этапа VI конкурса ФСИН России «Мисс УИС».

За почетное звание боролась 21 сотрудница подразделений пенитенциарной системы республики. К конкурсным испытаниям допускались участницы, имеющие стаж службы в уголовно-исполнительной системе не менее трех лет и удовлетворительные показатели в служебно-боевой подготовке.

Каждая участница показала свою физическую и огневую подготовку, а также продемонстрировала таланты.

Победительницей конкурса стала старший инспектор группы кадров и работы с личным составом следственного изолятора №1 УФСИН РФ по Мордовии Евгения Матюхина.

Первой вице-мисс стала инспектор отделения комплектования и прохождения службы отдела кадров УФСИН РФ по Мордовии Ольга Куликова. Звание второй вице-мисс было присвоено психологу психологической лаборатории исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии Снежане Босомыкиной.

Финальный этап конкурса пройдет в Москве в июне следующего года.

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Источник: 13.fsin.su