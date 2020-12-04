Гороскоп на 5 декабря: общение подарит Тельцам позитив, Скорпионам лучше быть дипломатами, а Стрельцы смогут навести порядок

Овен

Это хороший день, чтобы взглянуть на общую картину и обсудить свои идеи с другими, Овны. Обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас.

Телец

У вас будет отличное настроение, Тельцы, и ваш позитив будет усиливаться по мере того, как вы будете общаться со все большим и большим количеством людей.

Близнецы

Четко выражайте свое мнение, Близнецы. Если вы продолжаете ждать, пока кто-нибудь поймет ваши мысли, вы можете ждать вечность.

Рак

Вы можете взлететь на огромные высоты в любой момент, Раки. В этом дне есть социально ориентированная черта, которая побуждает людей больше делиться собой с другими.

Лев

Старайтесь видеть в людях позитив, Львы. Расслабьтесь и не волнуйтесь из-за своей внутренней драмы. Найдите комфорт в творческом проекте.

Дева

Вы обнаружите, что ваша авантюрная сторона опирается на эмоции, Девы. Эти две части вашего духа работают в гармонии, чтобы помочь вам выйти за пределы ваших возможностей.

Весы

Одевайтесь в этот день как нельзя лучше, Весы. Смело поднимайте каблуки, и получайте удовольствие. Это прекрасное время, чтобы весело пообщаться с друзьями.

Скорпион

Вы обнаружите, что чем более миролюбивыми и понимающими вы будете, Скорпионы, тем лучше вам будет в целом. Будьте дипломатом вместо воина в этот день.

Стрелец

Убедитесь, что вы оставили вещи в лучшем состоянии, чем вы их нашли, Стрельцы. Это хорошее время, чтобы привести в порядок свое личное пространство и окружающую среду.

Козерог

Это один из тех дней, когда легче быть собой, чем играть какую-то роль, Козероги. Не думайте, что вам нужно менять свою личность, чтобы соответствовать ситуации.

Водолей

Общение – ключевая часть дня, Водолеи. Вы обнаружите, что когда вы попросите, вам будет доступен большой объем информации. Не лучший день в эмоциональном плане.

Рыбы

Верните баланс, Рыбы. Вы, вероятно, были настолько сосредоточены на себе, что полностью забыли о других. Пришло время заполнить остальную часть уравнения.

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