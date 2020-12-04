В Саранске сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных автомобилистов

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции за один день были задержаны два пьяных автомобилиста.

В Саранске ранним утром 3 декабря на улице А. Лусс сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Форд-Фокус». За рулем транспортного средства находился 37-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в Саранске стражи порядка на улице Р. Люксембург остановили автомобиль марки ВАЗ-2114 под управлением 35-летнего мужчины, севшего за руль в пьяном виде.

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Источник: гибдд.рф