В Саранске 34-летняя местная жительница пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 34-летней местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве.

Некоторое время назад 34-летняя жительница Саранском работала риелтором. В этот период обвиняемая помогла 40-летней гражданке продать недвижимость. Спустя определенное время последняя обратилась к 34-летней женщине с просьбой оказать помощь при покупке жилья. Обвиняемая взяла предоплату в размере 625 тыс. рублей, хотя в тот момент риелтором уже не работала и оказывать помощь не собиралась. Деньги жительница Саранска потратила на возврат долгов и личные нужды.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф