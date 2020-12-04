В Саранске 30-летний местный житель пойдет под суд по обвинению в угоне автомобиля

В Саранске предстанет перед судом 30-летний безработный местный житель, который обвиняется в угоне автомобиля.

Некоторое время назад 30-летний житель Саранска гостил у своего приятеля, проживающего в Октябрьском районе города. Возвращаясь домой, мужчина обратил внимание на автомобиль, подъехавший к дому, в котором проживает его товарищ. Владелец транспортного средства, увлекшись телефонным разговором, забыл закрыть машину, оставив ключи в замке зажигания. Обвиняемый, воспользовавшись данным обстоятельством, отправился домой на чужом автомобиле.

Горожанин заявил, что угнал машину из-за сильного алкогольного опьянения.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф