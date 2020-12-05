Гороскоп на 6 декабря: положительный день для Раков, Львам нужно просто наслаждаться моментом, а у Водолеев начнется странный период

Овен

В этот день вы будете плыть по течению, Овны. Вы не захотите разговаривать, вы будете сонными, и настроение будет не лучшим. Время от времени такое случается со всеми.

Телец

У вас определенно странное настроение, Тельцы. Правда, последние несколько дней все идет гладко, но будьте осторожны, чтобы вас не обманули.

Близнецы

Близнецы, вы окажетесь в новом и обнадеживающем мире. Люди, которых вы встретите, будут сердечными и заботливыми, и будущее будет казаться ярким и привлекательным.

Рак

Поскольку Раки сейчас склонны думать обо всем сразу, в такой день не может быть ничего, кроме положительного. Вам предлагается путешествие в другое восприятие, нематериальное и нереальное.

Лев

Бывают дни, когда вы чувствуете себя прекрасно, не имея возможности связать это чувство с каким-либо реальным событием. Даже не пытайтесь это понять, Львы. Просто наслаждайтесь.

Дева

День впереди должен быть отличным для Дев. За последние несколько дней произошли изменения в вашем основном занятии, появились новые отношения, взрывные амбиции.

Весы

Весы, вы, вероятно, будете идеально настроены на новый день. Люди находят вашу компанию успокаивающей и приятной, и они, вероятно, поблагодарят вас за это.

Скорпион

Не пытайтесь контролировать то, что будет происходить, Скорпионы, потому что вы не сможете понять, что происходит.

Стрелец

Такой странный день случается нечасто, Стрельцы. Лучше всего, если это возможно, отключиться от обычных дел и отправиться на прогулку.

Козерог

Представляют ли другие страны для вас реальные возможности? Это вопрос, на который Козерогам скоро придется ответить.

Водолей

Вы подумаете, что это странный период. Это не так, Водолеи. Просто этот день будет не таким, как другие.

Рыбы

Рыбы, у вас может появиться возможность совершить кругосветное путешествие, посетить сказочные дворцы и испытать вневременную любовь, и все это благодаря силе фантазии.

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