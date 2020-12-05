Разыскивается пропавший без вести житель Мордовии, который пропал без вести 11 лет назад

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается местный житель, который пропал без вести 11 лет назад.

Шинелев Александр Анатольевич 1993 года рождения, являющийся уроженцем села Редкодубье Ардатовского района, 8 ноября 2009 года уехал из Ардатова в неизвестном направлении. До настоящего времени какая-либо информация о местонахождении гражданина отсутствует.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Шинелеве Александре Анатольевиче, сотрудники правоохранительных органов просят сообщить имеющиеся сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-84-91, 29-82-43 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф