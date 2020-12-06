В Саранске 36-летняя местная жительница пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Саранске предстанет перед судом 36-летняя местная жительница, которая обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в прошлом году 57-летний житель Саранска пожаловался 36-летней соседке на повышенное артериальное давление, а также высказал предположение о том, что данные проблемы со здоровьем могли бы ему помочь получить определенные льготы. Женщина предложила горожанину свою помощь в оформлении документов на получение инвалидности, заявив, что у неё есть знакомые в сфере здравоохранения. На самом деле горожанка помогать не собиралась.

Мужчина передал обвиняемой 250 тыс. рублей для решения упомянутого вопроса. Женщина потратила деньги на личные нужды, а пострадавшему заявила, что из-за сложной эпидемиологической ситуации возникли проблемы. Мужчина обратился в полицию.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф