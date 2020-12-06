Гороскоп на 7 декабря: Овнов ждет яркий день, сложный выбор предстоит сделать Львам, а Девы могут быть нестабильны

Овен

Если вы увлечены искусством, предстоящий день будет для вас ярким, Овны. Скорее всего, вы будете человеком, который сможет усилить таланты других людей.

Телец

Вы можете ожидать разногласий со своим партнером или другом, Тельцы. Когда вы сталкиваетесь с напряжением, вы склонны отступать первым. Постарайтесь не делать этого в этот раз.

Близнецы

Конфронтация ждет Близнецов, которые несколько недель сдерживались от открытой критики других людей. Продолжайте выражать себя, завтра вы все снова станете лучшими друзьями.

Рак

Ракам предстоит найти компромисс между гармоничными мыслями о своей семье и рабочей среде и желанием все разрушить, чтобы начать все с чистого листа.

Лев

Возможно, вы планируете будущее, Лев, но обнаруживаете, что вам нужно сделать выбор, последствия которого проявятся лишь через несколько месяцев. Ваши близкие имеют право голоса в таких вопросах, уверены звезды.

Дева

В этот день вы можете быть нестабильны. Никто не посмеет противоречить Девам или намекнуть о заимствовании идей у других, но вы все равно можете сорваться.

Весы

Не бойтесь говорить о том, что правильно, даже если это означает столкновение с кем-то, у кого есть власть, Весы. Невозможно мириться с малейшей несправедливостью.

Скорпион

Скорпионов сложно обвинить в излишней дипломатичности. Ваши речи регулярно доставляют вам неприятности, но бывают случаи, когда добрые слова – более эффективный способ донести точку зрения.

Стрелец

Есть вероятность, что вас раздражает близкий вам человек, Стрельцы. Старайтесь не реагировать слишком остро. Выражайтесь мягко.

Козерог

Бунтарский бес внутри Козерогов полон решимости разрушить все условности, особенно в мире искусства.

Водолей

Если вы пошли по стопам одного из родителей в профессиональной сфере, Водолеи, вы можете задаться вопросом, был ли выбор вашим или предопределенным.

Рыбы

Большинство людей формируют свое мнение на основе выражений нескольких человек, которые якобы знают, о чем говорят. Не гоняйтесь за модными идеями, Рыбы.

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