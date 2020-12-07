Гороскоп на 8 декабря: ложь, обман, манипуляции и нестабильность грозят практически всем знакам в этот день

Овен

Возможно, лучший курс действий на этот день – остаться дома, Овны. Отдохните и наберитесь сил, они вам очень понадобятся в последующие дни.

Телец

У вас может возникнуть ощущение, что кто-то в вашей семье что-то скрывает. Атмосфера может быть напряженной, Тельцы, но вряд ли тайна раскроется.

Близнецы

Сплетни, которые вы слышите, могут вас рассердить, Близнецы. Вы, вероятно, почувствуете, что это неправда. Ничего не принимайте за чистую монету в этот день.

Рак

Ситуация с деньгами серьезнее, чем кажется на первый взгляд, Раки. В ваших финансовых записях могут быть ошибки или кто-то сообщит ложную информацию о важном элементе.

Лев

Львы, вероятно, будут чувствовать себя не очень дружелюбно в этот день. Скорее всего, вы захотите изолировать себя дома и ни с кем не встречаться и не разговаривать.

Дева

Самоконтроль – слово на этот день, Девы. Неэтичное поведение других может спровоцировать давно скрытый гнев, из-за которого вы захотите наброситься на виновных, но это не станет решением проблемы.

Весы

Гнев и негодование, вызванные прошлыми обидами, могут подняться, Весы, временами заставляя вас расплакаться. Не боритесь с этим, дайте эмоциям выйти наружу.

Скорпион

Человек, которого Скорпионы считают другом, может оказаться не таким преданным, как вы полагали. Повсюду есть признаки обмана. Проверьте факты, прежде чем поверить кому-либо на слово.

Стрелец

Происходит что-то закулисное, Стрельцы. Неэтичные люди могут пытаться манипулировать определенными ситуациями, чтобы обратить их в свою пользу. Будьте осторожны!

Козерог

Если вы думали об оформлении юридических или любых других документов, сейчас не самое лучшее время для этого, Козероги.

Водолей

Денежные дела выглядят неопределенными, Водолеи. Это неподходящий день для участия в каких-либо инвестициях, переговорах о заработной плате или комиссионных.

Рыбы

В вашу жизнь, Рыбы, могут войти новые люди. Есть все признаки того, что вы встретите хотя бы одного нового знакомого, которому нельзя доверять. Доверьтесь инстинктам.

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