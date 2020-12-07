В Зубово-Полянском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Зубово-Полянском районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Утром 6 декабря в посёлке Явас инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району на улице Дзержинского был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21074, за рулем которого находился 20-летний гражданин. При проверке документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства автомобилист и машина были доставлены в ОМВД России по Зубово-Полянскому району.

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Источник: гибдд.рф