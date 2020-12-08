В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 9 декабря из-за мороза

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 9 декабря.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 9 декабря на территории республики будет иметь место аномально холодная погода. Ожидается среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 7 градусов и более.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru