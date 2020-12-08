Мэр Саранска инициировал проведение перерасчета за отсутствие тепла и горячей воды в домах

Утром 8 декабря в администрации Саранска мэр города Пётр Тултаев провел рабочее совещание с представителями АО «СаранскТеплоТранс» и ПАО «Т Плюс».

В ходе указанного совещания было обсуждено восстановление качества теплоснабжения в многоквартирных домах, детских садах и школах, попавших в зону отключения 7 декабря в результате аварийной ситуации на магистральной теплосети.

Градоначальник заявил, что ПАО «Т Плюс» нужно сделать перерасчет по тем домам, детским садам и школам, которые из-за дефекта на трубопроводе остались без отопления 7 декабря. Пётр Тултаев подчеркнул, что перерасчет должен быть отражен в квитанциях.

Представители ресурсоснабжающей организации согласились произвести перерасчет. Будет проработан вопрос о перерасчете по каждому лицевому счету.

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Источник: adm-saransk.ru