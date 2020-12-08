В Пролетарском районе Саранска прошла проверка по выявлению и пресечению фактов несанкционированной торговли

Сотрудниками администрации Пролетарского района Саранска совместно с ОП №4 УМВД России по городу была проведена проверка территории рынка «Ринг» по выявлению и пресечению фактов несанкционированной торговли.

В ходе проверки парковки ярмарки выходного дня, расположенной около многоквартирного дома №42 по ул. Веселовского, было составлено 4 протокола об административной ответственности.

Мелкорозничная, развозная и разносная торговля должна осуществляться в предусмотренных для этого местах, оборудованных на территории городских рынков.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru