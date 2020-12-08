Гороскоп на 9 декабря: Тельцов захватит романтика, не слишком доверять хорошим новостям стоит Девам, а Водолеям захочется украсить свой дом

Овен

В этот день вы можете почувствовать себя особенно общительными, Овны. Может быть, есть какая-то виртуальная вечеринка, на которую вы хотите быть приглашены.

Телец

Вы чувствуете себя особенно любящими, привлекательными и романтичными, поэтому амурные вопросы, вероятно, будет у вас на уме весь день, Тельцы.

Близнецы

Повышенный уровень экстрасенсорного восприятия и воображения поможет вам почувствовать себя более творческими и артистичными, Близнецы.

Рак

Привлекательный сосед, с которым, кажется, вы как-то связаны, может стать другом. Требуйте больше фактов о того, кто будет настаивать на принятии вами решений, Раки.

Лев

Мечты о новой карьере могут наполнять ваш разум в этот день, возможно, из-за слишком большого стресса на вашей нынешней работе, Львы.

Дева

Девы могут услышать хорошие новости, и в этом, вероятно, будет доля правды, но относитесь с недоверием ко всему, что вы слышите.

Весы

Романтические произведения и фильмы могут показаться вам особенно привлекательными в этот день, Весы. Ожидайте восхищенных взглядов от окружающих, в том числе от незнакомцев.

Скорпион

У Скорпионов в этот день может появиться новый друг. Вероятно, вам очень понравится этот человек. Он или она, вероятно, разделяет многие ваши интересы.

Стрелец

Если вы думали о смене работы или даже о новой карьере, случайное знакомство может предоставить Стрельцам такую ​​возможность. Однако помните, что на деле все может быть не так хорошо, как вам рассказывают.

Козерог

Возможно, вы задумаетесь о путешествии по воздуху в отдаленное место, хотя вы можете не совершить его еще в течение длительного времени, Козероги.

Водолей

Желание украсить свой дом может полностью захватить в этот день Водолеев. Возможно, вы ожидаете будущих посетителей или гостей дома и хотите произвести хорошее впечатление.

Рыбы

Может появиться новый сосед, который вам особенно понравится, Рыбы. Вы можете возлагать большие надежды на дружбу с этим человеком.

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