В Саранске с должников за тепло и горячую воду взыскали 29 миллионов рублей

Мордовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» в период с января по ноябрь нынешнего года через службу судебных приставов взыскал с должников за тепло и горячую воду 29 млн рублей.

В течение последнего месяца осени в службу судебных приставов было направлено 600 судебных приказов на сумму взыскания 5 млн рублей.

Известно, что уже 3 млн рублей из просроченной задолженности за тепловую энергию поступили на счета ресурсоснабжающей организации.

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Источник: mordovmedia.ru