Гороскоп на 10 декабря: планы Овнов будут нарушены, сдерживать эмоции следует Весам, а проблемы с оборудованием испортят день Стрельцам

Овен

Планы на поездку могут нарушиться из-за не зависящих от вас обстоятельств, Овны. Это может очень сильно вас огорчить.

Телец

Некоторая тревожная информация о финансах, поступившая к Тельцам в этот день, может расстроить. Это могут быть ваши личные и средства организации, в которой вы работаете. Информация, скорее всего, будет ошибочной.

Близнецы

В этот день Близнецам может быть сложно выполнять задачи. Несогласие с другими членами семьи может дать вам представление о том, что все против вас, но это не так.

Рак

Ракам предстоит много побегать, решая деловые вопросы. Трафик может быть плохим, вы можете не найти то, что вам нужно.

Лев

Ваша практичность и здравый смысл будут бесценны, Львы. Те, кто находится рядом с вами, могут быть беспокойными и расстроенными, и вам придется направить их по верному пути.

Дева

Проблема с вашим домом – водопровод, электричество, Интернет – может потребовать вызова профессионалов, Девы.

Весы

Может поступить неожиданное обидное письмо или телефонный звонок. Это будут раздражающие маленькие неудачи, которые заставят вас пойти на большее, чем вы ожидали, Весы. Контролируйте свои эмоции.

Скорпион

У Скорпионов может случиться внезапное раздражающее событие, которое нарушит ваш распорядок. Не следует срываться на раздражителе, так как вы можете пожалеть об этом позже.

Стрелец

Ваш прогресс может немного замедлиться. Проблемы с компьютерами, телефонами, сотовыми телефонами или другими технологиями могут испортить день, Стрельцы.

Козерог

Могут возникнуть непредвиденные проблемы с заранее запланированными поездками, Козероги. Изменения или задержки в расписании авиакомпаний, поломки автомобилей или плохое движение.

Водолей

Водолеи могут оказаться втянутыми в споры из-за денег в этот день. Это могут быть не ваши собственные средства, а деньги, принадлежащие компании, в которой вы работаете.

Рыбы

Несогласие с деловым или романтическим партнером может перерасти в спор. К счастью, это никак не повлияет на ваши отношения с дорогим для вас человеком, Рыбы.

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