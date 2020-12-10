Гороскоп на 11 декабря: Тельцам нужно сосредоточиться на перспективе, Львам лучше заняться повседневными делами, а Козероги должны отпустить прошлое

Овен

Независимо от того, насколько сильно ситуация выходит из-под вашего контроля, Овны, вы сможете справиться с этим. Доверяйте своим инстинктам.

Телец

Вы приближаетесь к критической точке в своем эмоциональном цикле, Тельцы. Вы можете чувствовать себя придавленными огромным весом. Поднимитесь над текущей ситуацией с помощью возвышенной перспективы.

Близнецы

В череде интенсивных эмоциональных драм вам меньше всего нужен еще один роман, Близнецы. Но все идет к тому, что вы получите именно его.

Рак

В мире Раков в этот день будет много заземляющей энергии, которая может потушить ваш огонь. Что бы ни случилось, не дайте углям полностью остыть.

Лев

Звезды советуют Львам, завязшим в романтических и эмоциональных проблемах, погрузиться в решение повседневных задач, заняться простыми, но требующими участия делами.

Дева

У вас может возникнуть ощущение, что кто-то делает пакость за вашей спиной, Девы, пока вы пытаетесь выразить свое мнение. Используйте один из своих величайших даров – силу своего разума – для борьбы с противником.

Весы

Ваша лодка может раскачиваться в этот день, Весы, до такой степени, что вы и все ваше имущество можете вылететь за борт. Будьте готовы добраться до берега вплавь.

Скорпион

Успокойтесь и сосредоточьтесь, Скорпионы. Вы склонны получать информацию от каждого из ваших органов чувств, поэтому держите эти каналы открытыми и доступными для новой информации, которая пытается прорваться.

Стрелец

Это ваш день, Стрельцы, чтобы вы могли сиять во всех смыслах этого слова. Концентрация энергии в вашу пользу, поэтому действуйте смело и без колебаний.

Козерог

Ваше сердце и эмоции находятся на одной странице, но это может быть не та страница, которую вы хотите, Козероги. Сосредоточьтесь на настоящем и позвольте прошлому стать историей.

Водолей

Дайте волю своим чувственным и заботливым инстинктам, Водолеи. Положитесь на свое шестое чувство. Если что-то пошло не так, помните, что лучший выход – сохранять хладнокровие.

Рыбы

Для Рыбы в этот день будет очень важно прочное заземление. Сердца могут быть разбиты или выиграны, в зависимости от того, насколько хорошо вы разыгрываете свои карты.

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