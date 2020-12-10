Артём Здунов осмотрел детскую и спортивную площадки в селе Болдово Рузаевского района

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов в рамках рабочей поездки в Рузаевский район побывал в с. Болдово, где осмотрел детскую и спортивную площадки, построенные в рамках республиканской госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Были установлены две зоны отдыха: детская и спортивная площадки, в том числе для занятия адаптивной физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Осмотрев детскую и спортивную площадки, Артём Здунов подчеркнул, что таких сооружений должно возводиться больше, нужно активнее участвовать в федеральных программах.

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Источник: e-mordovia.ru