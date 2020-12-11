Гороскоп на 12 декабря: Ракам лучше обойтись без критики, делиться своими знаниями следует Скорпионам, а Водолеев могут обмануть

Овен

Все станет намного легче, чем было в последние пару дней, Овны. Это хорошее время, чтобы дать отдохнуть телу и позволить разуму отправиться в мир фантазий.

Телец

С ваших плеч должен быть сброшен большой груз в этот день, Тельцы. Воздух начинает проясняться, и снова появляется желание общения. Вы можете многому научиться, настраиваясь на чужие фантазии.

Близнецы

Люди могут быть резкими, Близнецы, но после тщательной оценки вы обнаружите, что они просто шумят, не принося вам вреда. Используйте хитрость, чтобы добраться до сути проблемы.

Рак

Не выступайте с критикой, пока у вас на руках не будет решения, Раки. Будьте креативными. Пессимизм не поможет, а вот интуиция будет вести вас в верном направлении.

Лев

Ваши мысли могут быть далеко в этот день, Львы, вы мечтаете. Не расстраивайтесь из-за пессимистичных людей. Предлагайте собственные творческие решения.

Дева

Ваши эмоции растут, Дева, и вы можете свободно предаваться своим величайшим фантазиям. Отвлекитесь на время от реальности. Позвольте своему внутреннему ребенку поиграть.

Весы

Наградите себя двумя десертами, Весы. Примите ванну с большой пеной. Делитесь своими фантазиями с другими и выражайте себя полностью в этот день.

Скорпион

Кажется, что вес последних нескольких дней уменьшается, Скорпионы. Делитесь тем, что вы узнали, с другими. Позвольте вашему мнению быть услышанным.

Стрелец

Теперь, когда вы твердо контролируете ситуацию, могут произойти неожиданные события, которые снова изменят правила, Стрельцы. Не злитесь. Вероятно, это знак того, что вам нужно двигаться дальше.

Козерог

Используйте все преимущества гаджетов и электронных устройств, чтобы облегчить свою жизнь в этот день, Козероги. Обмен информацией будет играть большую роль.

Водолей

Остерегайтесь любой новой информации, которая встретится на вашем пути в этот день, Водолеи. Люди будут выдвигать ложные обвинения и делать необоснованные заявления.

Рыбы

Сохраняйте отстраненность от ситуации, Рыбы. Не стесняйтесь погрузиться в мир фантазий и позвольте эмоциям перенести вас в другое царство. Поделитесь своим беззаботным настроением с другими.

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