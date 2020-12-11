Житель Рузаевки пойдет под суд по обвинению в покушении на убийство двух человек

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении 30-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство двух человек.

Вечером 26 июля нынешнего года 30-летний обвиняемый на одной из улиц Рузаевки ударил ножом в шею 23-летнюю девушку, с которой у него незадолго до этого произошел словесный конфликт. Кроме того, фигурант уголовного дела ударил ножом в область грудной клетки 29-летнего гражданина, который заступился за пострадавшую и попытался пресечь противозаконные действия.

Пострадавшие скрылись от обвиняемого на автомобиле и самостоятельно добрались до больницы, где им была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Материалы уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Рузаевки в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru