Артём Здунов обсудил соблюдение прав и свобод граждан с уполномоченным по правам человека в Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов встретился с уполномоченным по правам человека в регионе Валерием Лёвиным.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы соблюдения прав и свобод человека на территории республики, а также направления совместной деятельности.

Было отмечено, что аппарат уполномоченного по правам человека в Мордовии в условиях пандемии коронавируса работает в штатном режиме, используя все виды коммуникативных ресурсов, которые не предполагают наличие личного контакта с обратившимися, в том числе видеосвязь.

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Источник: e-mordovia.ru