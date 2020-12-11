В Саранске прошло совещание по вопросам профилактики гибели несовершеннолетних на пожарах и водных объектах

В администрации Октябрьского района Саранска состоялось совещание, в ходе которого был обсужден вопрос профилактики гибели, травматизма несовершеннолетних на пожарах и водных объектах в зимний и каникулярный периоды.

На мероприятии присутствовали старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Мордовии Алексей Морозкин, глава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района Елена Галат, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и представители школ, расположенных в данном районе.

Сейчас проводятся профилактические выезды к семьям, состоящим на учете.

МЧС напоминает, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения самих людей к огню. Значительная их часть происходит в жилье, где гибель людей от дыма и огня составляет 90%. По причине детской шалости происходит до 150 пожаров в год.

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Источник: 13.mchs.gov.ru