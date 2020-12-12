Гороскоп на 13 декабря: Близнецам будет сложно принять решение, арбитром назначат Дев, а Козероги извлекут максимальную пользу

Овен

Есть пара важных вопросов, которые вам, возможно, придется решить, Овны. Не стесняйтесь проявлять агрессию в отношении удовлетворения своих потребностей.

Телец

У вас должно быть хорошее настроение, Тельцы, и в целом у вас все будет хорошо. Может возникнуть неприятная ситуация, связанная с агрессией в области любви и романтики.

Близнецы

Обстоятельства дня могут вылиться в сложные ситуации для Близнецов. Вы можете оказаться между молотом и наковальней и будет трудно решить, что делать дальше.

Рак

Все должно быть хорошо у Раков. Вы обнаружите, что агрессивный подход к любимому человеку – это как раз то, что нужно, чтобы начать отношения.

Лев

Поднимитесь со стула и действуйте, Львы. Разные силы будут тянуть вас в разные стороны, и ваша задача заключается в поддержании здорового баланса между ними.

Дева

Вы будете очень хорошо относиться к другим, Девы, и ваше общение окажется весьма ценным. Вы станете арбитром, так как у вас есть беспристрастный ум, необходимый людям для разрешения споров.

Весы

У вас может возникнуть соблазн ускориться, Весы, но вы, вероятно, не знаете, на чем сосредоточить свою энергию. Что бы вы ни делали, не останавливайтесь.

Скорпион

Между вашим сердцем и вашим общим настроением может возникнуть напряжение, Скорпионы. Постарайтесь поддерживать баланс между уступками и требованиями.

Стрелец

В этот день Стрельцам будет легко начать новые проекты, особенно те, которые включают творческие или романтические элементы. Сложным окажется их завершение.

Козерог

Если кто-то и сможет извлечь максимальную пользу из этого противоречивого дня, то это Козероги. Подключайте агрессивность и смело действуйте в отношении объекта своего желания.

Водолей

Действия будут определять этот день, Водолеи. Одна из давящих на вас сил может исходить из романтического интереса, ожидающего вашего следующего шага.

Рыбы

Зажгите огонь в своем сердце, Рыбы. Имейте в виду, что вам, возможно, придется пойти на компромисс, чтобы быть на одной волне со своим возлюбленным в эмоциональных отношениях.

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