В одной из колоний Мордовии прошел мастер-класс по изготовлению мягких игрушек

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии осужденные женщины провели мастер-класс по изготовлению мягких игрушек.

Вниманию присутствующих были представлены игрушки, выполненные в технике «Тильда». Также для всех желающих был проведен мастер-класс по их изготовлению и рассказана история возникновения кукол «Тильда».

Стоит отметить, что изготовление мягких игрушек относится к ручному труду, развивающему абстрактное мышление, усидчивость и терпение.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su