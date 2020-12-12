Во всех учреждениях УФСИН РФ по Мордовии разрешается получение посылок и бандеролей

Во всех учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, разрешается получение подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными посылок и бандеролей.
Прием передач, за исключением медицинских, запрещен во всех учреждениях, кроме ЛИУ-3, КП-8, ЛИУ-19 и ЛПУ-21.
УФСИН РФ по Мордовии просит с пониманием отнестись к введению ограничительных мер, поскольку они продиктованы исключительной необходимостью защиты здоровья от коронавирусной инфекции.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su