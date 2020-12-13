Полицейские разыскивают жителя Мордовии, который пропал без вести 19 лет назад

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается местный житель, который пропал без вести более 15 лет назад.

Тренин Алексей Петрович 1985 года рождения, являющийся жителем села Русские Найманы, 28 ноября 2001 года ушел из села Большие Березники в неизвестном направлении. С тех пор информация о местонахождении сельчанина отсутствует.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-84-91, 29-82-43, 8(83436)2-23-70, 2-13-74, 8(999)7780593 или 102.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф