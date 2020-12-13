Гороскоп на 14 декабря: Овнам нужно позаботиться о себе, не быть слишком высокомерными следует Скорпионам, а у Рыб будет непростой день

Овен

Позаботьтесь о себе и своих потребностях, Овны, прежде чем пытаться исцелить других. Ваши чувства сильны и непостоянны, другие люди попытаются помешать вашим планам.

Телец

Примените нестандартный подход в этот день, Тельцы. Вы можете добиться многого, просто открыв объектив шире, чтобы увидеть то, на что вы обычно не обращаете внимания.

Близнецы

День противоположностей для Близнецов. Есть вероятность, что вас собьют с ног, но вы можете легко изменить это, нанеся превентивный удар.

Рак

Это потрясающий день для Раков, когда ваши действия будут вознаграждены. Не стесняйтесь сосредотачиваться на себе и относиться к своим увлечениям эгоистично.

Лев

Может выйти из-под контроля Львов ваше эго. Верните другим людям их пространство. Если разговор станет слишком скучным, просто улыбнитесь и кивните.

Дева

Знаменательный день для вас, Девы. Ваши эмоции могут быть упрямыми, но поймите, что то, чему вы сопротивляетесь, вам нужно больше всего.

Весы

Звезды советуют представителям знака Весы применить нестандартный подход к проблеме в этот день. Старайтесь изо всех сил сохранять хладнокровие. Эмоциональная стабильность – залог здоровья.

Скорпион

Постарайтесь не быть слишком высокомерными, Скорпионы, даже если вы совершенно уверены, что правы в данной ситуации. Да, у вас есть правильные ответы, но не стоит говорить об этом резко.

Стрелец

Для вас, Стрельцы, потрясающий день, когда действие приносит награду. Могут возникнуть неожиданные события, которые напомнят о важности номера один, но не забывайте о номерах два, три и так далее.

Козерог

Между людьми, которые спорят о том, сколько они получают и сколько отдают, может быть большое напряжение. Постарайтесь поддерживать здоровый баланс, Козероги.

Водолей

Противоречивые точки зрения и искаженные взгляды сталкиваются в вашем мире, Водолеи. Старайтесь сохранять баланс во всех ситуациях, особенно если они связаны с эмоциями других людей.

Рыбы

Этот день может оказаться непростым для Рыб. Вы привыкли быть властелином в окружении придворных, но вам напомнят, что на этой планете есть и другие люди, кроме вас.

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