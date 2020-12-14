Гороскоп на 15 декабря: день разделится на две части, при этом для одной половины знаков хорошим будет утро, а для другой – вечер

Овен

Овнам будет трудно собраться с мыслями в начале дня, но к вечеру все должно успокоиться. Ваши эмоции станут более стабильными, и вы успеете выполнить все запланированные задачи.

Телец

У Тельцов будет практичный подход к любой ситуации. Используйте хорошо просчитанные приемы, чтобы преодолеть любое препятствие на вашем пути.

Близнецы

С течением дня все станет намного проще и управляемее, Близнецы. Пустая болтовня уступит место более реалистичным и глубоким разговорам ближе к вечеру.

Рак

Это может быть тяжелый день для Раков, когда вам будет сложно принять решение о чем-либо. Воздержитесь от действий в сфере финансов или недвижимости.

Лев

Львам может быть сложно установить контакт с кем-либо на глубоком и значимом уровне, поэтому просто освободите себя от этих сложностей и хорошо проводите время.

Дева

У Дев в этот день будет возможность многое сделать, выполняя одновременно несколько задач и сохраняя легкость. Однако ближе к вечеру ваше настроение начнет портиться.

Весы

Опустите свои мысли на землю, Весы, особенно вечером. Все может сыпаться из рук в течение дня, но внезапно на закате все начнет становиться на свои места.

Скорпион

Ранняя часть дня для Скорпионов будет протекать гораздо более гладко, чем более поздняя. Если возможно, нужно успеть сделать все важные дела до приближения вечера.

Стрелец

Этот день может быть для вас сумасшедшим, Стрельцы, но он, вероятно, успокоится с наступлением вечера. Если у вас есть задача, требующая дисциплины, вам лучше подождать вечера, чтобы ее выполнить.

Козерог

В этот день Козероги должны быть на девятом небе, однако с наступлением вечера все может стать слишком тяжелым для вашего восприятия.

Водолей

После захода солнца не стесняйтесь высказывать свое мнение, Водолеи, но утром и днем лучше не общаться с другими людьми, поскольку ничего хорошего из этого не выйдет.

Рыбы

Пусть ваша веселая натура проявит себя в этот день, Рыбы. Правда, с течением дня облака, вероятно, начнут сгущаться над вашей головой.

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