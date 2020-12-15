В УФСИН РФ по Мордовии прошли занятия по безопасности дорожного движения

В отделе по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии с водителями-сотрудниками и старшими машин были проведены дополнительные занятия с участием государственного инспектора безопасности дорожного движения отделения ГИБДД отдела МВД по Зубово-Полянскому району Александра Вишнякова.

На указанных занятиях речь шла о методике безаварийной эксплуатации специальных автомобилей, оборудованных устройствами для подачи световых и звуковых сигналов, а также о культуре поведения сотрудника УИС при управлении транспортным средством.

До присутствующих была доведена информация о дорожно-транспортной обстановке на дорогах республики и статистика административных правонарушений за истекший период текущего года.

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Источник: 13.fsin.su