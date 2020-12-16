Гороскоп на 17 декабря: фантастический день для Раков, Весы смогут повеселиться, а Водолеям разрешается побыть эгоистичными

Овен

Отложите на время список дел и сосредоточьтесь на том, чтобы получать удовольствие, говорят звезды Овнам. Близким людям понадобится ваше внимание, поэтому не жалейте на это времени.

Телец

Ваши эмоции могут быть нестабильными прямо сейчас, Тельцы. Вы можете спровоцировать серьезные изменения в своей жизни. Если вы мудры, вы рассмотрите несколько способов преобразований.

Близнецы

Если вы не будете осторожны с той энергией, которую изливаете в окружающее вас пространство, Близнецы, то все это вернется, чтобы ударить по вам.

Рак

Фантастический день для Раков, уверены звезды. Вы должны получать удовольствие от хорошего настроения и положительных впечатлений от общения с другими.

Лев

Другие люди могут быть требовательными к Львам, поэтому сделайте все возможное, чтобы доставить им удовольствие. Только не делайте ничего, что заставляет вас чувствовать себя некомфортно.

Дева

Люди могут быть несколько эгоистичными в этот день, но это не значит, что Девы должны следовать их примеру. Напомните другим о важности коллектива.

Весы

Возможно, это не самый простой день для общения с другими людьми, но, как обычно, если вы просто плывете по течению, Весы обнаружат, что можно даже повеселиться.

Скорпион

У Скорпионов все должно быть хорошо в этот день. Не позволяйте ничему стоять на вашем пути. Обязательно боритесь за то, что вам нужно.

Стрелец

Вам нужны более широкие и продолжительные объятия, чем обычно, Стрельцы. Не опускайтесь до мелких споров и словесных споров.

Козерог

Действуй смело в этот день, Козероги. Одевайтесь так, как будто вы собираетесь встретиться с важным государственным деятелем. Посмотрите на себя в зеркало и с гордостью скажите, что вы хорошо выглядите.

Водолей

Осознавайте свои потребности, Водолеи, и не стесняйтесь быть немного эгоистичными. Не позволяйте другим людям запугивать вас, заставляя думать, что вы не достойны получаемого внимания.

Рыбы

Ваша энергия и мужество должны, наконец, вернуться после пары дней подавленного настроения, Рыбы. У вас должно быть хорошее настроение весь день.

Читайте также Гороскоп на декабрь 2020 года: Тельцы смогут со всеми помириться, работа и финансы потребуют внимания Дев, а Козерогам никуда без позитива

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами