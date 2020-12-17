Гороскоп на 18 декабря: Тельцам не избежать конфронтации, Львов таки догонит усталость, а Скорпионам пора расслабиться

Овен

Важно внимательно посмотреть на себя и понять, куда вы идете, Овны. Небольшой самоанализ никогда никому не повредит, но не перебарщивайте с самокритикой.

Телец

Тельцы склонны убегать от конфронтации, но в этот день вы, возможно, не сможете этого избежать, так как давление на вас может оказывать ваш избранник или член семьи.

Близнецы

Вы можете немного устать в этот день, Близнецы. Это хорошее время, чтобы подвести некие итоги своей жизни. Позвольте другим позаботиться о вас.

Рак

У вас есть дар делиться своими замечательными идеями с другими, Раки. В своей семье вы можете быть тем, кто учит своих детей жизни, но кто-то может и вас научить чему-то, чего вы еще не знали.

Лев

В течение этого дня, Львы, в воздухе может витать напряжение. Остатки усталости за последние несколько дней начнут утомлять вас.

Дева

Вы живете не по правилам общества, Девы. Ваша свобода – это самое важное для вас. Но бывают дни, когда вы начинаете бояться того, что можете оказаться в одиночестве в этом мире.

Весы

Жизнь вокруг вас, Весы, покажется дурным сном. Люди как бы разговаривают, но ничего внятного из их уст не выходит. В такие дни люди нуждаются в вас больше всего.

Скорпион

Скорпионы, вы не можете бегать все время от одного занятия к другому, нужно хоть иногда делать перерыв. У вас есть много энергии, но следует подумать о том, чтобы расслабиться в целом.

Стрелец

Планетная конфигурация этого дня заставит Стрельцов задуматься о том, чтобы ваш любимый был рядом, несмотря ни на что, так как одиночество для вас убийственно.

Козерог

Возможно, в последнее время с Козерогами было немного сложно находиться рядом. Бывают дни, когда не хочется взрослеть, когда хочется поиграть, но есть ли для этого время? Подумайте об этом.

Водолей

Одно можно сказать наверняка, Водолеи: вы лучше будете в постели с хорошей книгой, чем в мире стрессов. Но вы можете почувствовать, что упускаете некоторые хорошие вещи, находясь дома.

Рыбы

Величайшее качество Рыб – великодушие. Ваша природа – отдавать что-то другим не для того, чтобы что-то получить взамен, а просто ради удовольствия отдавать.

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