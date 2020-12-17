В Мордовии в 2021 году начнут действовать новые правила санитарной безопасности в лесах

В Мордовии в следующем году начнется действие новых правил санитарной безопасности в лесах.

Будут проводиться рубки аварийных деревьев, профилактические беседы с населением о санитарной безопасности в лесах, открытые уроки в образовательных учреждениях. Также будут проведены мероприятия по лесопатологическому мониторингу, по предупреждению распространения вредных организмов, а также по лесопатологическим обследованиям.

Будет введена новая шкала категорий санитарного состояния деревьев.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии началась подготовка к пожароопасному сезону 2021 года.

Источник: e-mordovia.ru