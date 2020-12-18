Гороскоп на 19 декабря: Близнецы должны уделить внимание близким, подзарядка требуется Девам, а Стрельцам следует больше творить

Овен

Планетарные энергии этого дня помогут Овнам принять все части своего прошлого – и хорошее, и плохое. Только после объединения всех элементов вы сможете стать тем, кем должны быть.

Телец

Думайте об этом дне, как о заслуженном дне отдыха, Тельцы. Обычно к вам обращаются, когда им нужно утешение. Для разнообразия позвольте окружающим самим позаботиться о себе.

Близнецы

Подведите итоги всего, что происходило в вашем тылу, Близнецы. Вспомните последние несколько месяцев, и вы увидите, сколько вашего внимания было уделено работе, а не близким. Пора исправлять дисбаланс.

Рак

Подумайте как следует, прежде чем брать на себя обязательства, Раки. На карту поставлено многое, особенно в том, что касается вашей личной жизни.

Лев

Не переживайте из-за того, что вам нужно сделать очень много дел, Львы. Никто не ожидает, что вы сделаете все сразу. Оставьте время на полноценный отдых. Завтра будет новый день.

Дева

Вы очень много работали, Девы. Кажется, все хотят от тебя частичку. Возможно, вы достигли точки, когда вам больше нечего отдавать. Это хороший день, чтобы зарядиться энергией.

Весы

Этот день может стать поворотным для вас, Весы. Вас все просят о помощи, но пора ставить себя на первое место и тогда вас будет много для других. Если же вы истощены, то проигрывают все.

Скорпион

Скорпионам нужно самоутвердиться, уверены звезды, но постарайтесь не заходить слишком далеко в этом поощрении себя любимых. Старайтесь вести себя сдержанно и открыто, а не встревоженно и оборонительно.

Стрелец

В вашей личности сильна творческая составляющая, Стрельцы. Вы должны использовать эту часть себя больше. Планеты положительно будут влиять и на ваше творчество, и на продуктивность.

Козерог

Вы очень чувствительны и интеллектуальны, Козероги. Планетарные позиции заставят вас задуматься, как лучше всего сочетать эти два ключевых компонента вашей личности.

Водолей

Увы, остаться в постели с увлекательной книгой у Водолеев не выйдет. Планеты практически срывают с вас одеяло и выталкивают из постели. Есть работа, которую нужно сделать.

Рыбы

Вам есть что предложить, Рыбы. Все ценят то, что вы можете внести. У вас сильная потребность в любви, но вы должны сначала полюбить себя. Семья и друзья поддержат вас, но сначала вы должны поддержать себя.

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