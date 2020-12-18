В Мордовии расследуется уголовное дело о совершении ряда преступлений в отношении детей

В Мордовии сотрудниками следственных органов расследуется уголовное дело о совершении ряда преступлений в отношении детей.

В период с 1996 по 2020 год в Чамзинском районе шестерым потерпевшим, являвшимся в разные периоды несовершеннолетними, систематически наносились телесные повреждения, они также лишались пищи и сна. В семье, где совершались преступления, воспитывались 12 детей, а среди пострадавших есть и родные дети, и усыновленные.

Одна из потерпевших сообщила следователю, что в 2005 и 2012 годах приемным отцом в отношении неё были совершены действия сексуального характера. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого.

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Источник: mordovia.sledcom.ru